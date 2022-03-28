وزير الرياضة يشيد بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.. ويهنئ “فرستابن”

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، والذي أقيم مساء الأحد، على حلبة كورنيش جدة، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.
ونشر وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً من تتويجه المتسابق الهولندي ماكس فرستابن، بطل العالم وسائق فريق ريد بُل، بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.
وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الصور، مشيداً بالسباق الذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، مع تهنئة المتسابق الهولندي ماكس فرستابن، الذي انتزع الصدارة من المتسابق الفرنسي شارل لوكلير، سائق “فيراري”، قبل نهاية السباق بثلاث لفات.
وقال وزير الرياضة: “خالص الشكر لقيادة وطننا -حفظها الله- على دعمها المستمر واهتمامها بالقطاع الرياضي،.. ما أسهم في استضافة ناجحة ومتميزة لسباق فورمولا1 في السعودية”.
كما توجه وزير الرياضة بجزيل الشكر والتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على حضوره وتشريفه للسباق، نيابة عن ولي العهد. وفق “أخبار 24”.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الأحد، حفل نهائيات مسابقة “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1″، رفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نيابة عن ولي العهد.
What a race!
Well deserved.
Congratulations @Max33Verstappen 🏆#OvertakeTheFuture 🇸🇦#SaudiaArabianGP pic.twitter.com/H3CtzG12DZ
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 27, 2022
خالص الشكر لقيادة وطننا -حفظها الله- على دعمها المستمر واهتمامها بالقطاع الرياضي،
ما أسهم في استضافة ناجحة ومتميزة لسباق #فورمولا1_في_السعودية 🇸🇦🇸🇦
كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره وتشريفه للسباق🙏🏻..#SaudiaArabianGP pic.twitter.com/oPQRMoKV93
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 27, 2022