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رياضة > بعد 90 يومًا..”الأسمري” يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي
28/03/2022   8:18 ص

بعد 90 يومًا..”الأسمري” يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي

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عاد لاعب الأهلي علي الأسمري، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد رحلة علاج امتدت 90 يومًا للتعافي من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، عقب إجازة امتدت 8 أيام، منحها الأوروجوياني سيبولدي المدرب للاعبين.

وبدأ الأوروجوياني سيبولدي الحصة التدريبية، باجتماع مع اللاعبين شرح خلاله برنامج الفريق خلال فترة التوقف.

وقسم سيبولدي الفريق إلى مجموعات، حيث تم تنفيذ العديد من التدريبات الخاصة بالاستحواذ تحت الضغط وسرعة نقل الكرة. وفق “أخبار 24”.

بعد 90 يومًا..”الأسمري” يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي

رياضة
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