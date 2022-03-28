وزير الاستثمار يسلم 6 تراخيص لشركات أجنبية لفتح مقرات إقليمية لها في المملكة

سلم وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الإثنين)، 6 تراخيص لشركات أجنبية لفتح مقرات إقليمية في المملكة.
وأوضح الفالح خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن الشركات تعمل في التقنية والاستثمار والصحة، مؤكدا أن الوزارة عملت على تسهيل إصدار تراخيص المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي.
وأكد أن الوزارة تدعم رواد الأعمال، وهناك قصص نجاح لمستثمرين سعوديين، كما أن الشركات الناشئة موعودة بنمو ضخم، ودور كبير ستحتله في تمكين الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي كان معتمداً على النفط والغاز، وفي الوقت الحالي تم فتح الاستثمار للجميع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من المهم تشجيع روّاد الأعمال الشباب على اتخاذ قرارات جريئة؛ فبدون المخاطرة لن يتمكن أحد من كسب شيء، مشيراً إلى أن الاقتصاد تحوّل من الجيل القديم، إلى الجيل الحديث؛ وبحلول عام 2030 سنرى المزيد من الشباب والشابات في مناصب قيادية.