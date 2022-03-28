مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع حالات الشفاء والإصابات عند مستوى منخفض

واصلت الحالات الحرجة انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت الإصابات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً باليومين الماضيين.
وغادرت 7 حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتواصل الحالات الحرجة منحناها التنازلي الذي بدأته مطلع فبراير الماضي، وبذلك انخفض إجماليها في المملكة إلى 135 حالة.
واستمر منحنى التعافي من الفيروس في الصعود مسجلاً 227 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 733592 من أصل 750483 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
في الأثناء سجلت الإصابات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً، عند 127 حالة، لكنها بقيت في معدلاتها المنخفضة للشهر الثالث على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وبقيت حالات الوفاة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في أكتوبر 2021، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كوفيد 19 في المملكة إلى 9040 وفاة.