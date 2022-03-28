“الإنذار المبكر” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية في عدة مناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح النظام أن مناطق المدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة، ونجران، ومحافظات الأحساء والشيبة والعبيلة والعديد وبقيق وذعبلوتن وعردة بالمنطقة الشرقية، ومحافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب بمنطقة عسير، ومحافظة أملج بمنطقة تبوك، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن محافظات الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص والسليل الكبير والطائف وعشيرة بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة، ومحافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد عوالق ترابية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.