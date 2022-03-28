نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحقيل”: نعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي.. وسنخصص 70% من أعمالنا البلدية
28/03/2022   1:35 م

“الحقيل”: نعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي.. وسنخصص 70% من أعمالنا البلدية

+ = -
586

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي، وذلك بمتابعة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتوقع “الحقيل”، خلال حديثه في ملتقى كود البناء السعودي، أن تشهد المملكة في أقل من عامين مخططات محلية وإقليمية.

ولفت إلى أن الوزارة تخطط لتخصيص 70% من أعمالها البلدية، مؤكدًا أن المكاتب الهندسية ستكون شريكة أساسية للوزارة، وستحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية. وفق “أخبار 24”.

“الحقيل”: نعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي.. وسنخصص 70% من أعمالنا البلدية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.