الإمارات: نحاول رفع إنتاجنا النفطي إلى 5 ملايين برميل ولا نخطط للخروج من أوبك+

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي اليوم (الإثنين) أن الإمارات ستعمل مع “أوبك+” لضمان استقرار سوق الطاقة، وأنها تحاول بذل قصارى جهدها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل.
وأضاف في منتدى عن الطاقة أن هذا لا يعني أن الإمارات تخطط للخروج من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا ودولا أخرى، أو القيام بأي تحركات فردية، نحن كدولة نحاول بذل ما في وسعنا.
وتعرضت سوق النفط لحالة من الاضطراب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسعة نطاق إجراءات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وفق “أخبار 24”.
وارتفع سعر مزيج برنت القياسي 11.5 % الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تبدأ العقوبات، المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، في التأثير على إنتاجها وصادراتها. وانخفض سعر برنت أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم (الإثنين).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان أحمد الجابر اليوم إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من 3 ملايين برميل عن العام الماضي.