“الهلال الأحمر” يطلق برنامج “المستجيب الأول” لتنمية المهارات الإسعافية لأفراد المجتمع

أطلقت هيئة الهلال الأحمر، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، البرنامج التدريبي “المستجيب الأول – FMR” الذي يُعقَد لأول مرة بنسخته الجديدة، وذلك لتنمية المهارات الإسعافية لأفراد المجتمع.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع أن البرنامج يأتي تجسيدًا للتعاون المشترك بين الهيئة والجامعة؛ لتنمية مهارات منسوبي الجامعة في تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة، ومساعدتهم على تقديم الرعاية الطبية لتلك الحالات.
وأضاف الصوينع أن البرنامج يتضمن المهارات الإسعافية اللازمة للتعامل مع أكثر من حالة طارئة في وقت واحد، وطرق تقديم الرعاية لها دون الحاجة إلى استخدام مواد طبية أو أجهزة، مبيناً أن هذا البرنامج أُطلق بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي. وفق “أخبار 24”.