وزير النقل: نخطط لإنشاء مطار ضخم بالرياض و8 مطارات بالمناطق وشركة طيران وطنية

تستضيف المملكة مؤتمر الطيران المدني الدولي “مؤتمر مستقبل الطيران” في نسخته الثانية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022م، وذلك في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن المؤتمر يحقق أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ليصبح مؤتمرًا عالميًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يوفّر فرصًا استثمارية ضخمة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث.
وأبان أن المملكة تخطط أن تكون مركزًا للطيران العالمي باستثمارات تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030م وإنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض و8 مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها 4 مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي.
وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، سينطلق بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وسط مشاركة أكثر من 120 متحدثًا، وسيتم عقد 40 جلسة موزعة على 3 أيام لاستشراف مستقبل الطيران.