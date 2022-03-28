“الراجحي” يوقع اتفاقيتين لتوظيف العمالة العامة والمنزلية التايلاندية

شهد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي ووزير العمل التايلاندي سوشارت شوم كلين، توقيع اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية.
وتهدف الاتفاقيتان لوضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلاندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين.
جاء ذلك خلال لقاء الراجحي وزير العمل التايلاندي، بالرياض اليوم (الإثنين)، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعدد من وكلاء الوزارة.
ويأتي اللقاء في سياق جهود الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.
وفق “أخبار 24”.