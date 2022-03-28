قدّم مجموعة من الشباب السعوديين جهاز “تراتيل” في معرض ريادة الأعمال (GEC) بالرياض، وهو جهاز يعرض القرآن الكريم بطريقة “برايل” وخفيف الحمل على المكفوفين.
وقال مشعل الهرساني أحد مبتكري الجهاز لـ”أخبار 24″، إن الابتكار كان مجرد فكرة في إحدى مسابقات منشآت في 2019م، ثم تحولت إلى نموذج أولي، وبعدها حُول إلى جهاز كامل، تم تصنيعه مع إحدى الشركات الأمريكية، وخلال العامين القادمين سوف يتم تصنيعه بشكل كامل في المملكة، وإن الابتكار يجمع المصحف في جهاز واحد بدلا عن 6 مجلدات لقراءة القرآن بطريقة “برايل”.
وبين أن فكرة الجهاز عبارة عن سطر إلكتروني متحرك، ويستطيع المكفوف الوصول بشكل سريع للآيات والسور القرآنية في أقل من ثانية واحدة، مشيرًا إلى أنه تم بيع 1600 منتج، ونطمح لبيع 100 ألف جهاز خلال 2025م.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الهرساني أن الجهاز تم توفيره في المسجد الحرام ورابطة العالم الإسلامي، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية، بشكل مجاني للمكفوفين.