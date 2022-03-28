“الصحة” تقدم إرشادات لطريقة تناول الأدوية خلال شهر رمضان

أوضحت وزارة الصحة، كيفية وطريقة تناول الأدوية خلال شهر رمضان، وخاصة أدوية مرضي السكر والضغط والغدد، بخلاف مرضى الجهاز الهضمي والقلب.
أدوية الضغط
يفضل تناول أدوية الضغط عقب صلاة التراويح، لتجنب الإحساس بالدوار، وكذلك مدرّات البول، ولا يستحب تناولها قبل النوم مباشرة، حتى ينعم المريض بنوم هادئ.
الغدد
بعد الإفطار توقف عن تناول أي وجبة أخرى لمدة 4 ساعات، ثم تناول دواء الغدة، والانتظار لمدة ساعة كاملة، حتى تستطيع تناول أي طعام آخر، أو يمكن شرب كوب ماء مع تناول تمرة عقب الإفطار، ثم تناول دواء الغدة، والانتظار من 30 إلى 60 دقيقة، وبعدها يمكن تناول الطعام.
وحذرت الوزارة من تناول المكملات الغذائية والتي تحتوي على الكالسيوم والحديد في نفس وقت تناول دواء الغدة، إلا بعد مرور 4 ساعات، ويفضل تناول الدواء على معدة خاوية.
الكولسترول (ارتفاع الدهون)
يجب اســـتخدام أدوية الكوليســـترول بنفس الجرعة الموصوفة للمريض قبل رمضان بعد الإفطار، وتوصي الدراسات الحديثة بالالتزام باستخدامها حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفئـــات الذيـــن يعانون أمـــراضا أو عوامل الإصــابــــــة بالجلطــــات القلبيـــة أو السكتـــــة الدماغيـــة حيـــث إنها تعمـــل علـــى تقليل فرص الإصابة بها، ويفضل تجنب تناول الجريب فروت أو عصيرها، مع الالتزام بالحمية الغذائية الموصوفة .
المعدة
يفضل تنـــاول الجرعة بعد الإفطار على تمرة وماء، والانتظار لنصف ســـاعة ثم تناول الوجبة، أو قبل الســـحور بنصف ساعة، أما الأقراص أو الشراب سريع المفعول، يستخدم عند الشعور بحرقان المعدة على أن يفصل بين الجرعات بما لا يقل عن ساعتين .
ويتم تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة وإذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية، فيجب مراجعة الطبيب.
السكري
استشر طبيبك المختص قبل شهر رمضان لتتأكد من أنك قادر على الصيام في رمضان، وقد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكــــــل منتظـم من أجـل تعديـــــل الجرعـة حسـب ما يـراه الطبيب.
Glibenclamide
جرعة الإفطار كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في الســـكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف وإذا اســـتمر انخفاض ســـكر الـــدم، فيفضل إلغـــاء جرعة الســـحور مـــع مراجعة طبيبك المختص.
Metformin
إذا كان المريـــض يســـتخدم الـــدواء 500 ملغـــم مرة واحدة فيأخذ الحبة عند الإفطار إذا كان يأخـــذ حبتين في اليـــوم 500 أو 1000 ملغم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور إذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يوميا 1/4 فيفضل أخذ حبتين بعد الإفطار وحبة وقت السحور إذا كان يأخذ أربع حبات فحبتان مع الإفطار وحبتان مع السحور أما المنظـــم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كانت حبة أو حبتين أو ثلاث.
Gliclazide
إذا كانـــت تؤخـــذ مـــرة واحـــدة فتؤخـــذ عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة إذا كانـــت تؤخذ مرتين، فتؤخـــذ عند الإفطار وقبل الســـحور، وإذا كان الســـكر متحكما فيه أكثر فيفضل تقليل جرعة السحور.
أدويـــة Pioglitazone HCI Vidagliptin Empagliflozin Liraglutide، تؤخذ بنفس الجرعة قبل رمضان.
أنسولين الديتيمر
إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 15 – 30% إذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي ويتم تقليل جرعة السحور للنصف.
Glulisine
تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعة الفطور قبل رمضان) جرعة الســـحور (جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها 20- 30% أدويـــة السكري فــي رمضــان إنسولين glulisine الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها.
أنسولين ليسبرو بروتامينن mix50
إذا كان المريـــض يأخـــذ جرعة واحـــدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة إذا كان يأخـــذ جرعتين، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50% أدويـــة السكري فــي رمضــان إنسولين ليسبرو بروتامين mix50 إذا كان يأخـــذ ثـــلاث جرعـــات، فيكتفـــي بجرعتيـــن كمـــا هـــو موضـــح أعـــلاه وتحذف الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان)
إنسولين (مخلوط)
تؤخذ جرعة الصباح كما هي مع الإفطار في رمضان الجرعة الثانية تؤخذ عند السحور مع مراعاة تخفيضها 50% أدويـــة السكري فــي رمضــان إنسولين (مخلوط) إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 30-50%
أنسولين جلارجين
إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 30-50٪.
أنسولين ليسبرو بروتامين 100
تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار ( نفس جرعـــة الفطور قبل رمضـــان ) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار جرعة الســـحور ( جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف أدويـــة السكري فــي رمضــان إنسولين ليسبرو بروتامين 100 الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها. وفق “أخبار 24”.
إنسولين ليسبرو بروتامين mix25
إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة إذا كان يأخـــذ جرعتيـــن، فيأخذ نفـــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.
أنسولين أسبارت سريع المفعول
تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار ( نفس جرعـــة الفطور قبل رمضـــان ) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار. جرعة الســـحور ( جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف أدويـــة السكري فــي رمضــان انسولين اسبارت سريع المفعول الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها
أنسولين أسبارت بروتامين
إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة إذا كان يأخـــذ جرعتيـــن، فيأخذ نفـــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.
أيزوفان إنسولين (مخلوط)
إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة إذا كان يأخذ جرعتيـــن، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.
الربو
استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس طعام.
المضادات الحيوية
إذا كان يســـتخدم كل 24 ساعة فيفضل استخدامه بعد الفطور بنفس الوقت كل يوم إذا كان يســـتخدم كل 12 ســـاعة فيســـتخدم بعـــد الفطور بوقت ثابت والجرعة الثانية بعد 12 ساعة المضادات الحيوية فــي رمضــان إذا كان يستخدم ثلاث مرات لا بد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا كان ممكنا.
الفيتامينات
من الممكن أخذها في أي وقت ثابت من الإفطار إلى السحور ويفضل بعد الوجبات.
العين
استخدام القطرات أو المراهم في العين خلال نهار رمضان لا يفسد الصيام لأنه دواء خارجي يوضع في العين ولا يصل للمعدة وللحفاظ على صحة العين يجب الالتزام باستخدام أدوية العين في وقتها أثناء الصيام.