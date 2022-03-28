السفارة السعودية: قضية المواطن المحتجز في أوكرانيا معقدة وذات أبعاد أمنية وطلبنا من السلطات إطلاق سراحه

أصدرت سفارة المملكة في أوكرانيا، اليوم (الإثنين)، بياناً حول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن مواطن موقوف لدى السلطات الأوكرانية، وتصريحات حول وضعه في السجن.
وأوضحت السفارة أنها تتابع عن كثب قضية المواطن منذ تاريخ القبض عليه في 11 / 8 / 2021م، وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية، وقامت بتوكيل محام للدفاع عنه، وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أن قضية المواطن شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، كونه مطلوبا لإحدى الدول، وما زال موضوعه لدى الجهات القضائية في أوكرانيا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تقدمت عن طريق وزارة الداخلية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، ولا زالت تواصل جهودها بهذا الصدد، لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.