للعام الثاني على التوالي.. “المراعي” تحصل على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة

حصلت شركة المراعي على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة من معهد إيه آي بي الأمريكي للاستشارات للعام الثاني على التوالي؛ نظير تميزها في تطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بسلامة الأغذية في أوقات الأوبئة.
وتؤكد الشهادة جاهزية المراعي وقدرتها على الالتزام بأفضل الممارسات المعترف بها لتحقيق سلامة الأغذية وجودتها، والحفاظ على صحة الموظفين وسلسلة التوريد، والمستهلكين، في الأحوال العادية وعند الأزمات.
ويعد معهد إيه آي بي إنترناشونال، مركزًا أمريكيًا رائدًا في تقديم التدريب المتخصص، والاستشارات في سلامة الأغذية، والجودة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة لمختلف الشركات حول العالم.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع سلامة الأغذية وأمنها في صميم كل ما تقوم به لضمان تقديم أفضل المنتجات يوميًا لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتها التجارية.”
وأضاف العتيبي:”تؤكد هذه الشهادة التزام المراعي التّام بتقديم منتجات الأغذية والمشروبات ذات المستوى العالمي، حتى في ظل أصعب الظروف”.
وكانت شركة المراعي أول شركة في العالم خلال 2020م تحصل على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة من معهد إيه آي بي الأمريكي للاستشارات لتطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بسلامة الأغذية في أوقات الأوبئة.
جدير بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.