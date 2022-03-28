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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تحدد مواعيد عمل القطاع الحكومي في رمضان وتفعّل الدوام المرن لمنسوبيها
28/03/2022   7:05 م

“الموارد البشرية” تحدد مواعيد عمل القطاع الحكومي في رمضان وتفعّل الدوام المرن لمنسوبيها

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‏أبلغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهات الحكومية مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

ونص تعميم للوزارة على أن يكون العمل في القطاع الحكومي خلال رمضان من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة عصراً.

من جهة أخرى، قررت الوزارة تطبيق الدوام المرن لمنسوبيها في رمضان، لتصبح أول وزارة في الحكومة تطبق هذا الدوام. وفق “أخبار 24”.

وقسمت “الموارد البشرية” وقت دوام منسوبيها إلى فترات؛ الأولى: 9:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، والثانية: 10:30 صباحاً إلى 3:30 عصراً، والثالثة 11:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً.

“الموارد البشرية” تحدد مواعيد عمل القطاع الحكومي في رمضان وتفعّل الدوام المرن لمنسوبيها

جديد المحليات
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