قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي، وذلك بمتابعة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتوقع “الحقيل”، خلال حديثه في ملتقى كود البناء السعودي، أن تشهد المملكة في أقل من عامين مخططات محلية وإقليمية.

ولفت إلى أن الوزارة تخطط لتخصيص 70% من أعمالها البلدية، مؤكدًا أن المكاتب الهندسية ستكون شريكة أساسية للوزارة، وستحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية.

وفق “أخبار 24”.