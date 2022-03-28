قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على أكواد أخرى موازية للكود الإنشائي، وذلك بمتابعة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وتوقع “الحقيل”، خلال حديثه في ملتقى كود البناء السعودي، أن تشهد المملكة في أقل من عامين مخططات محلية وإقليمية.
ولفت إلى أن الوزارة تخطط لتخصيص 70% من أعمالها البلدية، مؤكدًا أن المكاتب الهندسية ستكون شريكة أساسية للوزارة، وستحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية.
فيديو | #وزير_الشؤون_البلدية_والإسكان: نحتاج إلى نقلة نوعية في المكاتب الهندسية #ملتقى_كود_البناء_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/Va2g9ERs9s
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 28, 2022
فيديو | #وزير_الشؤون_البلدية_والإسكان: نعمل على “أكواد” أخرى موازية بمتابعة من #ولي_العهد#ملتقى_كود_البناء_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/2WwdIXUnAO
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 28, 2022
وفق “أخبار 24”.