“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح طريقة تقديم اعتراض على ضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الإثنين)، طريقة تقديم اعتراض على ضريبة القيمة المضافة في تطبيق “ZATCA”.
وأكدت أن طريقة الاعتراض تتم بعدة خطوات في التطبيق وهي: الضغط على أيقونة الاعتراضات، ثم اعتراضات ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت ثم يتم الذهاب إلى طلب اعتراضات ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة، ثم اختيار نوع الضمان والموافقة على التعهد والضغط على أيقونة تقديم. وفق “أخبار 24”.
تعرّف على كيفية تقديم اعتراض عبر #تطبيق_ZATCA#خدماتنا_وين_ماكنت pic.twitter.com/h6f69SFGOS
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 28, 2022