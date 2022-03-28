إطلاق عدد من الغزلان وطيور الحبارى في حرة الحرة بمحمية الملك سلمان

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 100 غزالٍ من غزلان الريم وعددًا من طيور الحبارى، وذلك لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.
ودشن الإطلاق مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير متعب بن فهد الفيصل، والرئيس التنفيذي لها عبدالله العامر، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، وذلك وضمن جهود المحمية الإستراتيجية لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي. وفق “أخبار 24”.
وتعد مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.