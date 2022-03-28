من خلال إنشاء 80 إلى 90 مصنعاً.. نائب وزير “الصناعة والثروة المعدنية”: نعمل على تطوير صناعة البناء والتشييد

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي لخدمة صناعة البناء والتشييد.
وأوضح الزامل، خلال كلمته في افتتاح معرض الخمس الكبار، أن النهوض بصناعة البناء الحديثة، يتطلب إشراك التقنية الجديدة في مسار خطوط الإنتاج من داخل المصانع، كتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون عاملاً مهمًا في مواكبة التحول.
وأضاف أيضاً أنه يتطلب فتح فرص جديدة للاستثمار في الصناعة والموارد المحلية وتعزيز مكانة المملكة وريادتها في هذا المجال، مبيناً أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 360 مزودا لتقنية البناء الحديث بجميع مراحل العمل.
وأكد أن لدى المملكة جميع المتطلبات للنهوض بقطاع صناعة البناء والتشييد، كوجود البنية التحتية المهيئة في 40 مدينة صناعية حول المملكة، إضافة إلى وجود الممكنات والتشريعات التي تعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مبادرة تقنية البناء الحديث تعمل على تغطية الفجوة الحالية، من خلال إنشاء 80 إلى 90 مصنعا، والتي سيكون لها تأثير مهم في تعزيز الإنتاجية.
وكشف أن المبادرة تهدف إلى تخفيض التكلفة بنسبة 20%، وتخفيض مدة التنفيذ إلى أقل من 3 أشهر، ورفع جودة أساليب البناء الحديث إلى 75%، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية في مجال أساليب البناء الحديث إلى 193 ألفًا، ورفع نسبة الوحدات المنفذة باستخدام هذه التقنية إلى 40% حتى عام 2025م.
وأكد أن التوجه الاستراتيجي المستقبلي لمبادرة تقنية البناء الحديث يهدف إلى تعزيز تنافسية هذه التقنية، واستخدامها في البناء، وخلق بيئة ممكنة وجذابة في القطاع، من خلال تفعيل منتجات تمويلية وغير تمويلية لزيادة القدرة الإنتاجية لمزودي تقنيات البناء.