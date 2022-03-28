بينها “Mobily Pay”.. “البنك المركزي” يرخص لـ 3 شركات في مجالي التمويل والمدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لـ 3 شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
وأوضح البنك أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية “Mobily Pay” لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.
وأشار البنك إلى بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي “ليندو السعودية للتمويل”، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 5 ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي. وفق “أخبار 24”.
وأكمل إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثاني ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط، وهي “فينزي للتمويل”، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل وقطاع المدفوعات بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاعين، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.