“البنك المركزي” يصرح لـ 3 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم حلول المصرفية المفتوحة

كشف البنك المركزي السعودي عن تصريحه لـ 3 شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، وهي: شركة بواء لتقنية المعلومات، وشركة رابط المالية، وشركة ملاءة لتقنية المعلومات.
وأوضح خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال أن هذه الشركات تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها 35 شركة.
وبيّن البنك أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة، ما يمنحهم الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءاً بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية التشريعية، تأتي في إطار سعي البنك لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.