​تجاوزت 28 مليار ريال.. حصيلة اتفاقيات وإطلاقات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال اليوم الثاني، توقيع 21 اتفاقية وإطلاقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 28.9 مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة.
وشملت الإطلاقات إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال، كما وقّعت “منشآت” اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة 2 مليار ريال، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة.
ووقع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون؛ منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال، كما أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات يقدر بنحو 3.51 مليار ريال.
وشمل اليوم الثاني أيضًا إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليار ريال للخمسة أعوام القادمة، كما وقعت وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم، ووقعت الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية مع “منشآت”؛ للتعاون في عدد من المبادرات.
ووقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال، كما وقع بنك البلاد اتفاقية مع “منشآت” بتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب 2 مليار ريال.
ووقعت “منشآت” مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية، وكجزء من مذكرة التفاهم، وستقوم أمازون بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج التي تقدمها أمازون للبائعين. وفق “أخبار 24”.
كما وقّعت شركة “ثقة” اتفاقية تعاون مشتركة مع “منشآت”؛ لتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية لتوعية وتقديم إرشادات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وإطلاق منصة “اتكال”.
ووقع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اتفاقية تعاون؛ بهدف إطلاق مسرعة أعمال في المنطقة الشرقية، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل من خلال أكاديمية “منشآت”.