“التعليم” و”صندوق الشهداء والمصابين والأسرى” يوقعان اتفاقية لتنفيذ برامج وأنشطة تعليمية

وقعت وزارة التعليم وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم، اليوم (الإثنين)؛ لتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية في عدة مجالات لدعم ورعاية وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
ونصت مذكرة التفاهم على تفعيل أولوية القبول الجامعي والابتعاث لمستفيدي الصندوق، واشتمالها على أولوية توظيفهم في الوزارة، إلى جانب الربط التقني بينهما في حصول الصندوق على بيانات طلبة التعليم العام، وذلك لتصميم برامج تدريبية وتعليمية تُسهم في رفع مستواهم التعليمي. وفق “أخبار 24”.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي “الوزارة” و”صندوق الشهداء والمصابين” إلى تعزيز الخدمات التعليمية لكافة فئات المجتمع، ودعم أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء إنسان منافس عالمياً.
يشار إلى أن الاتفاقية أبرمها مساعد وزير التعليم سعد آل فهيد، ومستشار وزير الداخلية، الأمين العام لـ”صندوق الشهداء والمصابين والأسرى” ساعد الحارثي.