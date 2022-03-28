المملكة تبدأ حملتها للترويج لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2030” في الرياض

بدأت المملكة، اليوم (الإثنين)، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.
وتأتي هذه الحملة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتاريخ 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م، عن تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد خلال الحفل، إن الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي حاز على عدة جوائز، واستقبل ملايين الزوار الذين اطلعوا من خلاله على الخطط الطموحة للمملكة، مؤكدا أن الجناح يُعد مقدمة مما تعتزم العاصمة مشاركته في معرض إكسبو الدولي 2030.
وأضاف أن العاصمة الرياض تنطلق في رحلتها لتصبح إحدى المدن العالمية، مدفوعة بطاقة وطموح شبابها، موضحاً أن الرياض، بمشاريعها الواعدة، ستكون في أبهى حلة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وأوضح أن الرياض تقوم ببناء واحدة من أكبر شبكات النقل العام في العالم، وإحدى أكبر الحدائق الحضرية، ومشروع عملاق للتخضير الحضري، بالإضافة إلى العمل على تحويل المدينة إلى معرض فني مفتوح بلا جدران.
وأكد أن استقبال الجناح السعودي للملايين من الزوار من حول العالم دلالة على الاهتمام العالمي بالمملكة وثقافتها وموروثها الراسخ، وذلك ضمن رحلة المملكة نحو التحول بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة العليا المسؤولة عن تحوّل العاصمة، وتقود ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
يُذكر أن 5 دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.