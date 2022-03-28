عمل مجموعة من الشباب السعوديين على ابتكار “خوذة ذكية” تساعد في تحديد مواقع العاملين، ورفع الإنتاجية والسلامة والكفاءة في أماكن العمل، حيث تم عرضها في مؤتمر GEC.
وقال مهند الزبيدي أحد العاملين في مؤسسة ويكاب السعودية لـ”أخبار 24″ إن “الخوذة الذكية” تم تصنيعها في مدينة الرياض بأيدٍ سعودية في عام 2020، حيث تعمل على رفع الإنتاجية في أماكن العمل، باستخدام إنترنت يساعد على تسجيل الحضور والانصراف تلقائيًا.
وأضاف أن الخوذة تعمل على إعطاء التقارير والمجريات بشكل مباشر، بالإضافة لمعرفة أداء العمالة في قطاع العمل وقطاع النفط والغاز.
وبين أن جهاز “السولشين” يعمل على بناء شبكة لاسلكية مزودة ببطارية تدوم لمدة 5 سنوات، لتكوين مدى طويل لأكثر من 500 متر، سواء للأدوار في المباني أو للمساحات الخارجية المفتوحة، وبعد التمكن من بناء مقويات الشبكة الداخلية يتم تجميع البيانات وتحويلها للسيرفرات، ليتم إظهار كافة البيانات الخاصة بالعمالة بشكل تام.
وأشار الزبيدي إلى أن الابتكار يساعد في النمو والتطور التقني في جميع المجالات وحتى مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الخوذة يتم استخدامها حاليًا من قبل العاملين في شركة أرامكو ومترو الرياض.