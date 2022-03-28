جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما والشعبين الصديقين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام في المنطقة والعالم. وفق “أخبار 24”.