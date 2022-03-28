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جديد المناطق > “أمانة الرياض”: 6 مواقع ستُعرض فيها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي
28/03/2022   11:54 م

“أمانة الرياض”: 6 مواقع ستُعرض فيها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي

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وفرت أمانة منطقة الرياض 6 مواقع متفرقة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي غداً الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وأوضحت أن المواقع تشمل واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، وحديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وكذلك الساحة الرياضية بحي النخيل، وساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات بحديقة الدوح، وساحة البلدية بحي بدر. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن هذه المباراة تعد الرابعة التي يلعبها الأخضر في جدة خلال التصفيات الحالية بعد مباريات اليابان وعمان والصين.

"أمانة الرياض": 6 مواقع ستُعرض فيها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي

“أمانة الرياض”: 6 مواقع ستُعرض فيها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي

جديد المناطق
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