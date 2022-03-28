بالفيديو.. “شؤون المسجد النبوي” تعلن عن خطتها التشغيلية خلال شهر رمضان المبارك‬

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن الخطة التشغيلية للوكالة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ محمد الخضيري، أن الوكالة عملت خطة متكاملة تسعى من خلالها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار الخضيري إلى أن الوكالة هيأت المسجد النبوي وسطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين لتمكنهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة، مع الحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتأكد من جاهزية جميع الخدمات.
وقال إن هناك أكثر من 18 درساً علمياً يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وحلقات للقرآن الكريم بمعدل ما يقارب 789 حلقة للطلاب، بالإضافة إلى خدمة إجابة السائلين عبر الهواتف واستقبال الرواد والباحثين والزوار بالمكتبات والمعارض وتوفير جميع الخدمات لهم وترجمة الخطب والدروس.
بدوره قال وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالوكالة، عبدالعزيز الأيوبي، إنه سيُفرش كامل المصليات بالسجاد الجديد بعدد 25,6 ألف سجادة، كما ستوضع حافظات زمزم في جميع أرجاء المسجد النبوي بعدد 14 ألف حافظة يومياً وتوزيع عبوات ماء زمزم أثناء الإفطار وفي الروضة الشريفة وقبل الفجر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن سطح وساحات المسجد تُنظف 3 مرات يومياً، بينما مرافقه تُنظف 5 مرات يومياً، كما تمت تهيئة الساحات الغربية الجديدة لصلاة المغرب والعشاء والتراويح والجمعة وصلاة عيد الفطر المبارك للتسهيل على الزوار أن يؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وأكد أنه في أوقات الذروة سيفتح سطح المسجد النبوي، مع فتح جميع أبواب المسجد النبوي وعددها 100 باب، والعمل وفق الطاقة الاستيعابية والمحافظة على ممرات رئيسية واسعة ومنع الصلاة فيها حفاظاً على حركة الحشود والإخلاء.
وأوضح أن هناك مصليات خاصة لذوي الإعاقة على مقربة من مداخل المسجد النبوي وفي ساحاته وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهم، إضافة إلى استمرار برامج التشغيل للإضاءة والمظلات والقباب والتكييف ومراوح الرذاذ حسب الحاجة وإعداد خطط الطوارئ للحالات الطارئة مثل الأمطار والغبار وكثافة الحشود.
وأشار إلى أهمية التقنية في تيسير وتسهيل جميع الخدمات للزائرين والمصلين من خلال عدة تطبيقات، منها تطبيق الحرمين الشريفين وتطبيق زائرون وخدمة إشغال المصليات، ويأتي ذلك للعمل وفق منظومة خدمات متكاملة في خدمة الزوار.
من خلال لقاء إعلامي … وكالة شؤون المسجد النبوي تستعرض خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ.#المسجد_النبوي #رمضان pic.twitter.com/eB33D0C103
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) March 28, 2022