المملكة مرشحة لاستضافة مباراة عالمية في الملاكمة هذا الضيف

أعلن مروج مباريات بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة، أولكسندر أوسيك، أن النزال ضد البريطاني أنطونيو جوشوا ربما يقام في نهاية يونيو، وأن السعودية من بين الأماكن المرشحة لاستضافة المواجهة.
وقال ألكسندر كراسيوك،، مروج مباريات أوسيك: “نناقش إمكانية إقامة النزال بالسعودية في الوقت الحالي، والموعد الذي نفكر به هو نهاية يونيو”، لافتًا إلى أن العديد من الأمور متوقفة على سرعة التوصل لاتفاق.
وكان أوسيك قد تغلب على “جوشوا” أمام جماهير غفيرة باستاد توتنهام هوتسبير الإنجليزي في سبتمبر 2021، لينتزع ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.
يشار إلى أن أوسيك عاد إلى بلاده أوكرانيا للانضمام إلى كتيبة الدفاع عنها بعد الغزو الروسي، لتزيد الشكوك حول نزاله ضد جوشوا، لكن النزال ربما يقام في الصيف المقبل بعد حصول أوسيك على موافقة وزير الرياضة الأوكراني بترك البلاد.