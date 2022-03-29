طقس اليوم.. سماء غائمة شمال غرب المملكة وغبار معيق للرؤية بعدة مناطق بينها الرياض ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي لحالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال غرب المملكة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا لجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وبين أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.