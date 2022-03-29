وزير الطاقة: تأثر أمن الإمدادات سيؤثر على الاقتصاد العالمي.. والمنطقة تواجه مخاطر متعددة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إن تأثر أمن إمدادات الطاقة سيؤثر على الاقتصاد وسيؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بيان المملكة الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.
وأشار إلى أن العمل يتم بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة، كما أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة وينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم، مبيناً أنه لولا أوبك+ لما كنا نستطيع الاحتفال بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، ولكان الأمر أسوأ. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل يومي ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ بدون النظر إلى أمن الطاقة، كما أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.