“التعاون الإسلامي” تدعو أمريكا إلى إعادة تصنيف المليشيات الحـوثية جماعة إرهـابية

دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمريكا إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف مليشيات الحـوثي “جماعة إرهـابية”، وذلك بعد التصعيد العسكري باتجاه المملكة والإمارات، والذي استهدف المنشآت المدنية وعرض حياة السكان المدنيين للخطر.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم (الإثنين)، أنها ظلت تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري لمليشيا الحـوثي باتجاه المملكة والإمارات، ودعت إلى عدم تكرار هذه الاعتداءات وقفها فورا والانخراط في عملية جادة حتى يتحقق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشارت إلى أنه في ضوء تمادي مليشيات الحـوثي في أعمالها العدوانية في تهديد واضح للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، تدعو الأمانة العامة الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر بجدية لإعادة تصنيف هذه المليشيات “جماعة إرهـابية”، الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن.
وأكدت أن عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة إرهـابية بالرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في المملكة والإمارات وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، سيشجعها على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار. وفق “أخبار 24”.
وجددت إشادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحـوثية للممرات الإنسانية.