فوز “التجارة” و”منشآت” و”مسك” بجوائز The Compass Award

أعلنت الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN أمس (الإثنين)، فوز وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بثلاثة فروع من جائزة The Compass Award، والتي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير دولي كبير في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم.
وفازت وزارة التجارة بجائزة (ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD)، والتي تُمنح للمنظمات التي كان لها تأثير في ربط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يساعدون رواد الأعمال على البدء بنشاطهم التجاري والتوسع في أعمالهم حول العالم.
بينما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بجائزة (BRAND CHAMPION AWARD)، والتي تُمنح لأعضاء الشبكة العالمية لريادة الأعمال التي تجسد وتعكس العلامة التجارية للشبكة بشكل أفضل عن طريق تنفيذ برامج ومبادرات مؤثرة في التنفيذ والالتزام بمنهجية تتسم بالإبداع والابتكار لإدخال برامج جديدة.
كما فازت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بجائزة Startup Competition of the Year، والتي تُمنح إلى المنظمات التي أدارت أفضل حملة شاملة على النطاق الوطني، والطرق الإبداعية للوصول إلى شرائح جديدة من حيث التأثير في الجمهور المستهدف في البرامج الشريكة والفرص الأخرى داخل نظام ريادة الأعمال.
وجاء حفل توزيع الجوائز على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.
وفق “أخبار 24”.