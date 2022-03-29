قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد ظاهرة فلكية قبل شروق شمس اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الجمعية أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي قبل شروق شمس اليوم اقتران كوكبي الزهرة وزحل.
وأشارت إلى أنه سيفصل بين الكوكبين درجتان باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الثلاثاء 29 مارس 2022 اقتران كوكبي الزهرة وزحل حيث سيفصل بينهما درجتين باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
📸 محاكاة الزهرة وأسفل يساره زحل وفي أقصى اليمين المريخ وهلال نهاية شعبان. pic.twitter.com/dtxEeJmI8M
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) March 28, 2022
وفق “أخبار 24”.