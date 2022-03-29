قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد ظاهرة فلكية قبل شروق شمس اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الجمعية أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي قبل شروق شمس اليوم اقتران كوكبي الزهرة وزحل.

وأشارت إلى أنه سيفصل بين الكوكبين درجتان باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وفق “أخبار 24”.