“إمارة الجوف” تصدر بيانًا بشأن ما نُشر حول تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنازل مواطنين بالقريات

أصدرت إمارة منطقة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، بيانًا بشأن ما تم نشره حول تأخر إيصال التيار الكهربائي إلى منازل عدد من المواطنين بمحافظة القريات.
وأكدت أنه إشارة إلى ما تم نشره، فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما نُشر والتحقق من تفاصيله، مشيرة إلى أنه بعد مناقشة الموضوع من قبل الفريق والاطلاع على الأنظمة والتعليمات، اتضح أن ما ورد في التقرير الإخباري قد جانب الصواب.
وأوضحت أن الأمر السامي الذي أشار إليه المتحدثون في التقرير، يختص بمن أقام منزلًا وأصبح مأهولًا بالسكان، والذي يتم إيصال التيار الكهربائي لمنزله ومطالبته بإحضار مستندات التملك خلال فترة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إيصال التيار، بينما من تم الاطلاع على طلباتهم اتض-ح أنها صكوك مشاعة لها تنظيم مستقل، ولا تنطبق عليها تعليمات إيصال التيار الكهربائي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مدة معالجة طلبات إيصال التيار الكهربائي بالإجمال لا يمكن أن تصل إلى المدة المشار إليها في التقرير.
وأهابت إمارة منطقة الجوف بأهمية تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها المختصة قبل إعداد التقارير ونشرها، مؤكدة حرصها على توفير الخدمات للمواطنين في جميع محافظات ومراكز المنطقة وفق الأنظمة والإجراءات النظامية المعمول بها، ومتابعة مختلف طلبات واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار الأنظمة.