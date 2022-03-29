“الإحصاء”: 6.5 مليون معتمر خلال 2021 بارتفاع قدره 11.6%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 11.6% ، بالمقارنة بعام 2020، إذ بلغ إجمالي معتمري الداخل والخارج نحو 6.5 مليون عام 2021.
وأظهرت البيانات أن نسبة معتمري الداخل بلغت 99.8%، مثلت نسبة السعوديين منهم 46.7%، فيما بلغت نسبة معتمري الخارج 0.19%.
وأوضحت أن عدد معتمري الخارج وفقًا لسجلات وزارة الحج والعمرة بلغ 12.6 ألف، بنسبة انخفاض وصلت إلى 99.7%، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الدول لمجابهة جائحة كورونا، مثل عدد الذكور منهم 64.1%، ونسبة الإناث 35.5%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع عدد معتمري الداخل عام 2021 بنسبة 228.5%، بالمقارنة بعام 2020، منهم 63.6% ذكور، و36.4% إناث، فيما كشف 22.6% من معتمري الداخل عن تفضيلهم للعمرة في شهر رمضان.