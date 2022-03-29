تضمنت السماح بالأطعمة الجافة.. “شؤون الحرمين” تعلن ضوابط تقديم خدمة سفر الإفطار

وجّهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بدخول الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان وما في حكمها من الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفق إجراءات نظامية على ضوء معايير الصحة والسلامة المراعية لنظافة الحرمين الشريفين.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضوابط تقديم خدمة سفر الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، والتي شملت توفير صحون بلاستك ذات حجم مناسب لوضع التمر بها، واستخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين، بالإضافة إلى منع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة، وعدم توزيعها في الممرات أو عند مداخل الأبواب.
وشملت الضوابط منع إدخال الآلات الحادة وما في حكمها، ومنع استخدام اللواصق على رخام أرضية المسجد الحرام أو وضع حاملات المصاحف ونحوها بغرض حجز أماكن الإفطار، بالإضافة إلى عدم استخدام أفياش الكهرباء الموجودة داخل الأعمدة لأي غرض كان، ومنع وضع أغراض السفر على قواعد الأعمدة وفتحات التكييف وبين دواليب الأحذية، كما يُمنع تحريك حافظات مياه زمزم عن مكانها من قبل مقدم خدمة الإفطار. وفق “أخبار 24”.
وشددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على مقدمي الخدمة الالتزام بتوفير النوعية الجيدة من السُّفر غير المجزَأة، وعدم فردها في الممرات والأماكن غير المخصصة للإفطار، مع توضيح الأطعمة المسموح بها للدخول خلال شهر رمضان، والتي تتمثل في الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان، كما شددت على ضرورة عدم إحضار الإفطار بوقت مبكر وتركه بساحات المسجد الحرام، وذلك حتى لا يتعرض للحرارة والتلف تحت أشعة الشمس.