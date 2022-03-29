أوضح المدير التنفيذي لمدينة نيوم، المهندس نظمي النصر، حقيقة ما تردد حول وجود محاكم خاصة لمشروع نيوم، موضحاً أن المشروع سيكون له نظام خاص ومتكامل.
جاء تصريح المهندس نظمي النصر لـ “أخبار 24″، على هامش ملتقى نيوم بأهالي منطقة تبوك اليوم (الثلاثاء).
وأضاف أن النظام الخاص بنيوم سيعطيها الأفضلية والقدرة على التنافس في السوق، وجزء من العمل على المشروع إعداد نظام يخدم نيوم في كل المؤسسات والاعمال التي تقام بها .
يذكر أن مدينة نيوم أقامت في منطقة تبوك ملتقى بأهالي المنطقة؛ للحديث عن أحدث المستجدات في مشاريع مدينة نيوم .