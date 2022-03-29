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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة واستقرار الوفيات وحالات التعافي
29/03/2022   5:12 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة واستقرار الوفيات وحالات التعافي

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تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى ما فوق المئة بقليل، لتسجل 106 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، لتعاود منحناها التنازلي الذي بدأته منذ 19 يناير 2022.

كما استمر منحنى الحالات الحرجة في النزول الذي بدأه مطلع فبراير الماضي، حيث غادرت 6 حالات العناية المركزة، ليستقر إجمالي الحالات الحرجة عند مستوى 135 حالة.

وسجلت حالات الشفاء من الفيروس معدلات مرتفعة، حيث بلغت 219 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكثر من ضعف الإصابات الجديدة. وبذلك ارتفع إجمالي حالات الشفاء من كوفيد19 إلى 733811 من أصل 750589 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وبقيت حالات الوفاة جراء جائحة كورونا عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت مطلع أكتوبر 2021، مسجلة حالة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9042.

 حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة واستقرار الوفيات وحالات التعافي

جديد المحليات
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