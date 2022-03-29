دروس علمية لأعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في الحرمين الشريفين

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، برنامج الدروس العلمية لثمانية من أعضاء هيئة كبار العلماء وأكثر من 100 برنامج توجيهي وإرشادي في المسجد الحرام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكر “السديس” أن مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله، وافق على مشاركة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في تفعيل رسالة الحرمين الشريفين وإلقاء الدروس العلمية بهما، ليستفيد منه قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن ذلك يأتي دعما لمسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العلمية والتوجيهية والإرشادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك.