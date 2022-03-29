اجتماع أمني يناقش الخطط التشغيلية وتفويج المصلين في المسجد الحرام خلال رمضان

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعاً تنسيقياً مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ لمناقشة الخطة التشغيلية بالمسجد الحرام لموسم رمضان.
جاء ذلك بحضور وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي.
وناقش الاجتماع المستجدات والتطورات وآلية تفويج المصلين للمصليات المحددة في مواقع المسجد الحرام كافة، والمعتمرين من صحن المطاف إلى الأدوار العلوية للمسعى، بما يحقق توزيع الكثافة على الأدوار، ويحقق انسيابية الحركة، كما تطرق الاجتماع إلى آلية حركة عربات الخدمات، وخاصة بعد إتاحة سُفَر الإفطار. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح الدكتور المحيميد، أن هذه الخطة تُعد امتداداً للتعاون السابق والخطط المتبعة والتي توفر السكينة والطمأنينة في نفوس قاصدي المسجد الحرام.