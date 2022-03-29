نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير النقل يكشف عن قرب افتتاح خط سكة حديد يصل إلى الحدود الأردنية
29/03/2022   5:12 م

وزير النقل يكشف عن قرب افتتاح خط سكة حديد يصل إلى الحدود الأردنية

+ = -
612

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن افتتاح خط سكة حديدي جديد خلال الأيام المقبلة، يصل إلى الحدود الأردنية.

وأوضح الجاسر خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردن، أن خط السكة الحديد الجديد متاح لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات، بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لتسهيل التجارة والنقل، خاصة مع الأردن، التي تربطها بها علاقات عميقة.

وأبان أن المملكة والأردن حريصان على متابعة كل التحديات التشغيلية والتشريعية، مشيراً إلى التعديلات التشريعية المتعلقة بالتطورات الحاصلة في المملكة لرفع مستوى التشغيل، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة من حيث السلامة والجودة والبيئة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أي ملاحظات تصل للوزارة من المشغلين الأردنيين، تخضع للمراجعة، بما يحقق الاستفادة، كالتي تتعلق بمدة بقاء السائق والفيزا وغيرها، لافتاً إلى أن النقل البحري يشغل تغيرات عالمية كبيرة، وهناك فرص للربط من خلاله، في ظل ارتفاع التكاليف، والتغيرات الهيكلية في صناعة النقل البحري.

وزير النقل يكشف عن قرب افتتاح خط سكة حديد يصل إلى الحدود الأردنية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204703.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.