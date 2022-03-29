وزير النقل يكشف عن قرب افتتاح خط سكة حديد يصل إلى الحدود الأردنية

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن افتتاح خط سكة حديدي جديد خلال الأيام المقبلة، يصل إلى الحدود الأردنية.
وأوضح الجاسر خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردن، أن خط السكة الحديد الجديد متاح لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات، بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لتسهيل التجارة والنقل، خاصة مع الأردن، التي تربطها بها علاقات عميقة.
وأبان أن المملكة والأردن حريصان على متابعة كل التحديات التشغيلية والتشريعية، مشيراً إلى التعديلات التشريعية المتعلقة بالتطورات الحاصلة في المملكة لرفع مستوى التشغيل، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة من حيث السلامة والجودة والبيئة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أي ملاحظات تصل للوزارة من المشغلين الأردنيين، تخضع للمراجعة، بما يحقق الاستفادة، كالتي تتعلق بمدة بقاء السائق والفيزا وغيرها، لافتاً إلى أن النقل البحري يشغل تغيرات عالمية كبيرة، وهناك فرص للربط من خلاله، في ظل ارتفاع التكاليف، والتغيرات الهيكلية في صناعة النقل البحري.