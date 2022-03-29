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جديد المحليات > “الحقيل” يطلق “تمويل وافي الثلاثي” لمشاريع البيع على الخارطة
29/03/2022   5:12 م

“الحقيل” يطلق “تمويل وافي الثلاثي” لمشاريع البيع على الخارطة

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أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خدمة “تمويل وافي الثلاثي” التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن الاتفاقيات الموقعة ضمن “تمويل وافي الثلاثي” تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الشريف أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع، وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين، وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز، وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وزير "البلدية والإسكان" يُطلق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة

وزير "البلدية والإسكان" يُطلق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة

وزير "البلدية والإسكان" يُطلق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة

وزير "البلدية والإسكان" يُطلق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة

“الحقيل” يطلق “تمويل وافي الثلاثي” لمشاريع البيع على الخارطة

جديد المحليات
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