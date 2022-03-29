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جديد المحليات > عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين.. “النيابة” توضح القصد من الدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية
29/03/2022   11:10 م

عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين.. “النيابة” توضح القصد من الدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية

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أوضحت النيابة العامة أن القصد بالدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

وأكدت أن كل من يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، يعاقب بالسجن مدة تصل الى 10 سنوات والغرامة تصل الى 5 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين.. “النيابة” توضح القصد من الدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية

جديد المحليات
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