في يومه الثالث.. توقيع اتفاقيات في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأكثر من 6 مليارات ريال

واصل المؤتمر العالمي لريادة الأعمال توقيع وإطلاق برامج ومبادرات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بلغت في يومه الثالث أكثر من 6 مليارات ريال.
وشهد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بشعار “نعيد نبتكر نجدد” توقيع برنامج “كفالة” مجموعة من الاتفاقيات مع وزارات الصناعة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والرياضة.
كما وقع “كفالة” اتفاقيات مع صندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية “ندلب”، وجامعتي الملك سعود والجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشهد اليوم الثالث توقيع “منشآت” اتفاقيات مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرة “ألف ميل” لتأهيل رياديي الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
كما شهد اليوم الثالث إطلاق الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، للوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية، ويستهدف البرنامج دعم أكثر من 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعودي وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد على 400 ألف.