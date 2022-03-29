“الموارد البشرية” توقّع 10 اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات في مجال تدريب وتوظيف المواطنات

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10 اتفاقيات تعاون وتفاهم مشتركة مع عدد من الجامعات والأكاديميات، تستهدف تـوظيف وتدريب ما لا يقل عن 100 ألف من المواطنات الحاصلات عـلى مؤهـل البكالـوريوس فأعلى، حيث يستمر البرنامج حتى نهاية عام 2025 م، لزيادة معدل مـشاركتهن الاقتصادية ورفع مستوى مهارات القوى العاملة السعودية.
ووقّعت الوزارة ثلاث مذكرات تعاون مشتركة مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، كما أبرمت مذكرات تعاون مشتركة مع كل من “الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والهيئة السعودية للمهندسين، وجامعة المجمعة، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والأكاديمية المالية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران”.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتمكين توظيف السعوديين والسعوديات ودعم سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمشاركة في تنمية وتمكين الخريجات من الجامعات والأكاديميات وخلق وتطوير مهارات جديدة للمعرفة والتعليم عن طريق تفعيل برنامج التدريب الموازي النوعي بالوزارة الذي سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات وزيادة حصة المرأة في سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى بناء شراكات إستراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف الجهات في جميع القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.