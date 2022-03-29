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جديد المحليات > بالصور.. القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية
29/03/2022   11:11 م

بالصور.. القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

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احتفل معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية اليوم الثلاثاء بتخريج الدفعة 71 من طلبة المعهد، بحضور قائد القوات الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف.

وقال قائد المعهد اللواء البحري الركن ساجر العنزي إن المعهد يواكب المستجدات الحديثة في المجالات الفنية التي تخدم منظومة ومعدات القوات البحرية، وإنها تمتلك منظومات قتالية عالية التقنية، وسيدرب الخريجون للعمل عليها بعد تأهيلهم. وفق “أخبار 24”.

وشهد الحفل استعراضا عسكريا، وسلمت الراية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون القسم، وأعلنت النتائج العامة للخريجين، حيث تسلم الأوائل والمتفوقون جوائزهم من قائد القوات البحرية.

القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

بالصور.. القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 71 لمعهد الدراسات الفنية

جديد المحليات
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