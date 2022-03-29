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جديد المناطق > بعدما طلبت لقاءه لتقديم لوحاتها له.. خالد الفيصل يستقبل فنانة تشكيلية كفيفة بالرياض (فيديو)
29/03/2022   11:11 م

بعدما طلبت لقاءه لتقديم لوحاتها له.. خالد الفيصل يستقبل فنانة تشكيلية كفيفة بالرياض (فيديو)

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لجامعة الفيصل بالرياض، الفنانة التشكيلية الكفيفة نوره حمود مجرشي.

وكانت الفنانة التشكيلية قد طلبت خلال مشاركتها بأعمالها في سباقات الفروسية من رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، لقاء أمير المنطقة وتقديم لوحاتها له.

وأشاد الأمير خالد الفيصل بموهبة الفنانة التي تحدت كافة الصعوبات وتخطتها واستطاعت أن تتفوق وتبدع في مجال الفن التشكيلي، مؤكداً أن على الإنسان التحلي بالعزيمة والإرادة لتتحقق أهدافه. وفق “أخبار 24”.

من جهتها عبّرت مجرشي عن شكرها للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لها وعلى هذه اللفتة غير المستغربة على سموه.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير خالد الفيصل لجامعة الفيصل، حيث كرّم الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام في الرياض.

بعدما طلبت لقاءه لتقديم لوحاتها له.. خالد الفيصل يستقبل فنانة تشكيلية كفيفة بالرياض (فيديو)

جديد المناطق
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