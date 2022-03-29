للتحقق من الوفرة ومنع استخدام الدقيق المدعوم لغير ما خُصِص له.. “التجارة” تنفذ جولات على منافذ بيع الخبز

نفذت وزارة التجارة أكثر من 2.6 ألف جولة تفقدية على المخابز والمصانع ومنافذ بيع الخبز بأنواعه في جميع مناطق المملكة، للتحقق من الوفرة ومراقبة وضع الدقيق في المصانع والمستودعات، وذلك خلال الفترة من 20-27 مارس 2022.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من وفرة منتجات الخبز، والتزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، ومنع الممارسات السلبية المتمثلة في إعادة استخدام الدقيق المدعوم للأغراض غير المخصصة له مثل: إعادة التعبئة وإنتاج الخبز وتجفيفه لغرض التعليف.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الوزارة الاستباقية الخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة، التي تشمل جميع الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكون خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحقق من وجود مخزون كافٍ من هذه السلع، وضمان صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك. وفق “أخبار 24”.