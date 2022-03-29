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جديد المحليات > يشمل 4 أقسام.. “الاتصالات” تطلق التوجه الجديد للتراخيص
29/03/2022   11:11 م

يشمل 4 أقسام.. “الاتصالات” تطلق التوجه الجديد للتراخيص

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق التوجه الجديد للتراخيص في قطاع الاتصالات، وذلك على هامش أعمال منتدى مؤشرات السنوي 2022.

وأكدت الهيئة أن التوجه الجديد أعاد هيكلة تراخيص الاتصالات والمقابلات المالية لها، حيث جرى إعادة تقسيم تراخيص الاتصالات إلى 4 تراخيص، 3 منها فردية، وترخيص فئوي عام واحد يتضمن 13 تصريحًا، بما يكفل تحقيق توجه الهيئة للحفاظ على توازن السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

وأضافت أن إعادة هيكلة التراخيص الفئوية توفر نظامًا مرنًا للمرخصين الحاصلين على التراخيص الفئوية، بما يسمح بإصدار تصريح واحد أو مجموعة تصاريح للجهة تحت ترخيص واحد تحت مسمى “الترخيص الفئوي العام”.

وأوضحت أن التوجه الجديد للتراخيص سيجري إنفاذه على جميع التراخيص السارية، حيث ستنقل التراخيص الفردية لما يقابلها من تراخيص في التوجه الجديد، كما سيُنقل المرخصون الفئويون إلى التوجه الجديد، مع إصدار ترخيص فئوي عام وتصريح لتلك الخدمة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي جهة الجمع بين ترخيصين فردي وفئوي نظامًا، فيما تستطيع أي جهة الجمع بين تصريحين أو مجموعة تصاريح تحت مظلة الترخيص الفئوي العام.

الاتصالات

يشمل 4 أقسام.. “الاتصالات” تطلق التوجه الجديد للتراخيص

جديد المحليات
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